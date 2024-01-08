الدحدوح: الاحتلال يتعمد استهدافي ونجوت من الموت بأعجوبة

كتب- حسن مرسي:

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إنّ الصحفي الفلسطيني يدفع الثمن في الحرب الراهنة كونه صحفيا حيث تستهدف سياراته ومنازه ومكاتبه، مواصلا: "كل ما يجري لي يؤكد أن الاحتلال يتعمد استهدافي، فقد استهدف أسرتي وبيتي، ولاحقا تم استهداف غرفتي ومكتب القناة واستهدفت أنا شخصيا ونجوت من الموت بأعجوبة، ثم استهدفوا ولدي حمزة".

وأضاف الدحدوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة " المحور"، مساء الإثنين: "الصحفي يبدفع في هذه الحرب أثمانا مضاعفة لما يدفعه المواطن الفلسطيني، فالاحتلال لا يريد ألا يصل صوت الفلسطيني إلى العالم، فالمحتل والجاني بشكل عام لا يريد لأحد أن يدرك شيئا عن الجريمة".

وتابع الصحفي الفلسطيني: "الصحفي الفلسطيني مهمته الأساسية نقل ما يحدث على الأرض، والحصول على الصورة والمعلومة ونشرها على الهواء مباشرة، ولا يوجد شيء يمكن أن يخبئه الصحفي الفلسطيني، وفي أحيان كثيرة ننقل الأحداث على الهواء دون مونتاج".

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