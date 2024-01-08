استثمارات بـ2 مليار دولار.. وزير الكهرباء لـ"مصراوي": ننفذ مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العام الماضى شهد ارتفاع القدرات المركبة لمحطات إنتاج الكهرباء "الرياح- الطاقة الشمسية" التابعة للدولة إلى 1340 ميجاوات بعد تشغيل مشروع الخلايا الشمسية قدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالسويس باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الخطط المستقبلية تركز على التوسع فى استغلال الطاقات النظيفة والمتجددة لتكون مصر أحد أهم الدول المنتجة في هذا المجال، خاصة أن لديها إمكانية عالية لإنتاج الكهرباء من مختلف المصادر المتجددة والنظيفة.

وأشار إلى بدء العمل لاستغلال طاقة الضخ والتخزين في 3 أماكن في السويس وجنوب الوادي لتخزين الطاقة وإعادة استغلالها في أوقات الذروة لإنتاج الطاقة النظيفة بما يمكن مصر من الوصول إلى 60% من قدرات الاستهلاك من الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات تحت التطوير لإنتاج الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية بقدرات تبلغ 1900 ميجاوات واستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار منها قدرات تبلغ 1200 ميجاوات لطاقة الرياح باستثمارات مليار و400 مليون دولار و 700 ميجاوات شمس بإستثمارات تتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار.