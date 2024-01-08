إعلان

BBC

الوزراء يكشف عن إجراء حكومي مرتقب بشأن ضيوف مصر

10:09 م الإثنين 08 يناير 2024

مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم بحث ما تقدمة الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها، مضيفا أن التقديرات الدولية تشير الى وجود ٩ ملايين ضيف يعشيون على أرض الوطن.

وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الدولة تتجه الى عملية الرقمنة في كل المجالات، متابعا أنه الدولة في اتجاهها في لإصدار بطاقات يستخدمها كل الضيوف.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ٧٠% من ضيوف مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة، وهناك حوالي ٩ ملايين لاجيء من ١٣٣ دولة، ويجب توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين من الضيوف.

إقرأ أيضًا:

الحكومة تبدأ تدقيق أعداد اللاجئين.. وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات

اللاجئين مجلس الوزراء ضيوف مصر

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* ننشر القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية
بعد استشهاد نجله.. "الدحدوح" لـ"مصراوي": "نعدكم أن نكون عند حسن ظنكم"
استثمارات بـ2 مليار دولار.. وزير الكهرباء لـ"مصراوي": ننفذ مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية