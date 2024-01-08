بتقنية 5D.. افتتاح أكبر شاشة إعلانية في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، احتفالية لإطلاق أكبر شاشة إعلانات هي الأولى من نوعها في مصر، وذلك بين صالتي السفر والوصول بمبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي، حيث نظمت شركة المصريين أوت دور التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع مطار القاهرة الدولي الاحتفالية بالشاشة الإعلانية الجديدة في مطار القاهرة الدولي والتي ستعرض اعلانات بتقنية الـ 5D.

وتقدم الشاشة ثلاثية الابعاد حلولاً إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تحدث تأثيراً ملحوظاً علي المشاهد وتجذب انتباههم وتواكب احدث الاتجاهات العالمية .

وبدأ الافتتاح بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية واستعراض إمكانيات الشاشة أمام الحضور .

ووجه الدكتور اشرف سالمان رئيس مجلس ادارة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للقيادة السياسية في مصر والامارات علي التعاون المستمر للدولتين كما شكر شركة الفخر الاماراتية لما قدمته من تكنولوجيا حديثة، كما أشاد بدور وزارة الطيران المدني الذين قدموا كل الدعم من اجل العمل ليكون هذا المكان واجه طيبة للقادمين للسياحة المصرية.

وأعرب عمرو الفقي المدير التنفيذي لمجموعة المتحدة للمتحدة، عن سعادته بتقديم التكنولوجيا المتطورة في مطار القاهرة الدولي، بتوفير أول شاشة 5D ، والأولى من نوعها في مصر، باعتبار أن مطار القاهرة أول واجهة للسياح القادمين إلى مصر.