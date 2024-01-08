حددت 9 خطوات.. تنويه مهم من "الجيزة" بشأن التعامل مع الحرائق

كتب- محمد أبو بكر:



كشفت محافظة الجيزة، عن استقبال غرفة العمليات المركزية بلاغات الطوارئ من المواطنين تتعاون فيها مع شرطة الحماية المدنية والنجدة وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى جهات المرافق والصحة والتضامن الاجتماعي.

وناشدت المحافظة المواطنين، بعد الإحصاءات الشهرية التي رصدتها الإدارة العامة للأزمات والخاصة بحرائق الشقق والمنازل، اتباع بعض الإجراءات التي تساعد في تقليل آثار الحادث، وتشمل:

- غلق المفتاح الرئيسي للكهرباء أعلى باب الشقة.

- غلق مصدر الغاز وطلب شرطة النجدة على رقم 122.



- محاولة إطفاء الحريق قدر الإمكان دون تعرضك والآخرين للخطر.



- إغلاق الأبواب لاحتواء الحريق ومنع انتشاره.



- ترك المكان فورًا عند عدم السيطرة على الحريق.



- عند الهروب بسبب الدخان، ابق منخفضًا وتقدم زاحفًا على يديك وركبتيك، حيث يجعل الزحف رأسك موجودة في المنطقة الآمنة (من 30 لـ60 سم) بعيدًا عن محتويات الدخان السامة.



وأوضحت الجيزة، أنه عند اشتعال النيران بالملابس أو المتواجدين يجب اتباع التالي:



- التوقف عن الحركة تمامًا؛ لأن الأكسجين مع الحركة يساعد على الاشتعال.



- الانبطاح أرضًا وجعل الجسد ملاصقًا للأرض في أسرع وقت.



- التدحرج عن طريق تحريك الجسد على الأرض بطريقة دائرية أكثر من مرة حتى تطفئ النار.



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