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BBC

متحورات كورونا الجديدة.. "الصحة" تحدد طرق الوقاية من الفيروسات التنفسية

08:06 م الإثنين 08 يناير 2024

متحور كورونا

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كتب- محمد أبو بكر:
وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، عددًا من النصائح والإرشادات؛ للوقاية من الإصابة بمتحورات كورونا الجديدة والفيروسات التنفسية.
وذكرت الوزارة، وفق منشور لها الإثنين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه للوقاية من الإصابة بالمتحورات الجديدة والفيروسات التنفسية يجب اتباع 3 إرشادات.
وتمثلت الـ3 إرشادات في:

- الحرص على التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

- تقوية المناعة من خلال التغذية الجيدة.

- الاهتمام بالتهوية الجيدة للأماكن وعدم التواجد في مناطق سيئة التهوية.

وأوضحت الصحة والسكان، أنه في حالة الإصابة بإحدي الفيروسات، يجب استخدام الكمامة؛ لمنع انتقال العدوى للآخرين.

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متحور كورونا الفيروسات التنفسية الوقاية الصحية

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