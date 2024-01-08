حدث في 8 ساعات| الحكومة تبدأ تدقيق أعداد اللاجئين.. وقرار مهم من التعليم بشأن المعلمين

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها بدء الحكومة تدقيق أعداد اللاجئين، و قرار مهم من وزير التعليم بشأن 1512 معلما وأخصائيا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصدر ينفي وجود تعاون بين مصر وإسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

أكد مصدر مسؤول أن ما زعمته تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، لا أساس له من الصحة.

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ننشر قائمة الأسعار.. مصدر يكشف حقيقة زيادة تذاكر القطار الخفيف

أكد مصدر مطلع بالشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عدم وجود أي زيادات في أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، المعروف باسم قطار العاصمة.

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680 مليار جنيه إنفاق مستهدف.. ننشر تفاصيل مشروعات النقل حتى 2030

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا بعنوان: "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)".

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الحكومة تبدأ تدقيق أعداد اللاجئين.. وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.

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فلكيًا.. السبت أول أيام شهر رجب 1445 هجرية

نتهى معهد الفلك من مراجعة الحسابات الفلكية لشهر رجب لعام 1445 والتى يقوم بها معمل أبحاث الشمس وسيولد الشهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الخميس 29 من جمادي الآخرة 1445هـ 11 يناير يوم الرؤية.

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الرئيس السيسي يستقبل أمين عام جامعة الدول العربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

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الحكومة: تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها.

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دون موعد مسبق.. وزير العمل يستقبل مواطنًا من ذوي الهمم.. ويوفر فرصة عمل له

استقبل حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، أحد الباحثين عن فرصة عمل من "ذوي الهمم"، أثناء وجوده بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق.

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موعدهم الجنة.. "صوت الأزهر" تخصص عددها الأسبوعي عن عائلة وائل الدحدوح

خصصت جريدة صوت الأزهر الصادرة عن مؤسسة الأزهر الشريف، عددها الأسبوعي عن قصة استشهاد أفراد من عائلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.

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من أول يناير.. قرار مهم من وزير التعليم بشأن 1512 معلما وأخصائيا

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بمنح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل 1512 معلما وأخصائيا إلى الوظائف المقابلة.

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فيديو| أمطار وبرودة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين وتحدد موعد انخفاض درجات الحرارة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ يوم الأربعاء المقبل سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.

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