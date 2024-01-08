تحصين 1600 حيوان وطائر.. "الجيزة": قوافل بيطرية وتوعوية بعدد من القرى

كتب- محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة والجامعات؛ لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى وتقديم الدعم المجاني للمواطنين المربيين، بنطاق تلك القرى؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وأشار راشد إلى أن الحملات والقوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتنمية الريف المصرى، إلى جانب حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تقديم مختلف سبل الدعم للمربين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى بنطاق المراكز والمدن.

وأوضحت المحافظة، أن تقرير لمديرية الطب البيطرى كشف عن نجاح الجهود فى توجيه قافلة بيطرية إلى قرية ميت القائد بمركز ومدينة العياط، تم خلالها ما يلي:

- تحصين ورش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

- علاج 200 رأس حيوان من الأمراض الباطنية والرعاية التناسلية والعقم.

- علاج 400 طائر ضد الأمراض البكتيرية.

- أخذ عدد 48 عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

- إجراء فحص تناسلى لعدد 38 رأس ماشية.

- عقد عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأعراض الأمراض الطفيلية وتعريف المربين بتأثير القراد على إنتاجية الحيوانات.

وأشارت الجيزة إلى أنه تم توجيه قافلة إرشادية بقرية الحلف الشرقى بمركز ومدينة أطفيح؛ لتوعية الفلاحين بــ(الطرق الصحيحة لرعاية وتربية الحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتحسين الوراثي للسلالات المحلية، والأضرار الاقتصادية للأمراض الوبائية).

اقرأ أيضًا:

"الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر



الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري



