موعدهم الجنة.. "صوت الأزهر" تخصص عددها الأسبوعي عن عائلة وائل الدحدوح



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

خصصت جريدة صوت الأزهر الصادرة عن مؤسسة الأزهر الشريف، عددها الأسبوعي عن قصة استشهاد أفراد من عائلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.

وعنونت صوت الأزهر المانشيت الرئيسي للجريدة ب"صبرا آل وائل فإن موعدكم الجنة"، واستعانت بصور لوائل الدحدوح من جنازة نجله الشهيد حمزة، الذي اغتالته قوات الاحتلال أمس.

كان الأزهر، جدد دعوته أمس لكل شرفاء العالم للاتحاد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، والضغط بكل ما أوتوا من قوة لوضع حد لفوضى القتل والإرهاب في غزة.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسطيني والصحفي ‏الشجاع وائل الدحدوح والجماعة الصحفية في كل مكان وخصوصًا أولئك المرابطين ‏على نقل الحقيقة على أرض فلسطين، في استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، اللذين تم استهدافهما اليوم في هجوم إرهابي جبان، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمدهما وكل شهداء فلسطين الأبية ‏-شهداء الأمة العربية والإسلامية- بواسع رحمته ومغفرته، وأن يداوي جرحى أهلنا في فلسطين، وأن يكف ‏عنهم شرور عدوهم وعدونا.