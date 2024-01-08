أمطار غزيرة وبرودة شديدة.. طقس أول 3 أيام في طوبة (أبرد شهر في السنة)

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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس

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كتب- محمد عبدالناصر:

ساعات قليلة ويبدأ شهر طوبة، أبرد شهور السنة، ويحل علينا موعد شهر طوبة 2024 في العام الجديد مع شهر يناير وتحديدا في الفترة من يوم 9 يناير 2024 ويستمر حتى يوم 7 فبراير 2024.

ويأتي شهر طوبة، ضمن 12 شهرا في التقويم المصري القبطي، حيث تبدأ السنة القبطية بشهر توت وتنتهي بشهر مسري.

ووفقا لنشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت حالة الطقس خلال أول 3 أيام من شهر طوبة على النحو التالي:

الثلاثاء:

- استقرار في حالة الطقس على أغلب الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل لـ3 درجات، بجانب وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

طقس الأربعاء والخميس: بداية طوبة

بداية من يوم الأربعاء ستتغير الكتل الهوائية لتكون شمالية باردة قادمة من البحر المتوسط تعمل على تراجع درجات الحرارة بشكل كبير.

وتنخفض الحرارة بشكل كبير لتسجل على القاهرة بين 18 و19 درجة، بجانب وجود نشاط للرياح يعمل على الإحساس بمزيد من البرودة.

كما يوجد فرص أمطار على المناطق الشمالية وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري وتصل خفيفة إلى بعض المناطق من القاهرة.

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