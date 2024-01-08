بالصور.. البابا تواضروس يلتقي رهبان الأديرة القبطية

كتب- إسلام لطفي:

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، لقاءً في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مع رؤساء عدد من الأديرة الرهبانية العامرة، ووفود من رهبان هذه الأديرة، بمناطق برية شيهيت، وطريق العلمين، ومريوط وجبل القلمون والبرية الشرقية.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث قدموا التهنئة للبابا تواضروس وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة.

وبحسب بيان، استقبل البابا تواضروس، العديد من المهنئين بعيد الميلاد المجيد خلال يوم أمس الأحد، حيث كان من بينهم: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.