دون موعد مسبق.. وزير العمل يستقبل مواطنًا من ذوي الهمم.. ويوفر فرصة عمل له

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، أحد الباحثين عن فرصة عمل من "ذوي الهمم"، أثناء وجوده بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق.

وأضافت وزارة العمل، وفق بيان الإثنين، أن المواطن هو محمد أحمد المعداوي، وكان برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

وأوضحت الوزارة، أن الوزير حرص على الاستماع إلى طلبه والتقاط صورِ تذكارية معهما؛ تنفيذًا لطلبهما.

ووجه شحاتة، إدارة التشغيل بالوزارة، بتوفير فرصة عمل له داخل محافظة الغربية والاستجابة الفورية لطلبه ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة، وتعيينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.

ويُعد ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الأولويات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في تعيين 10 آلاف و 579 شابًا وفتاًة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدربين منهم على مهن يحتاجها سوق العمل.

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