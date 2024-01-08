وزير الري: تدريب 160 مهندسا وفنيا بفروع مركز التدريب التابع الوزارة بالمحافظات

كتب- أحمد مسعد:



أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية بفروع مركز التدريب بالمحافظات عن "استخدام صور الأقمار الاصطناعية في رسم وتحديد زمامات الترع الرئيسة والفرعية وتحديد المحاصيل المنزرعة"، وذلك بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي وقطاع التخطيط، بمشاركة ١٦٠ مهندسا وفنيا من العاملين بإدارات ري شرق وغرب الشرقية والمنوفية والبحيرة وغرب البحيرة وشرق وغرب كفر الشيخ وزفتى والغربية وغرب الدقهلية والقليوبية والنصر والنوبارية والجيزة وحلوان وبني سويف وشرق المنيا وشرق وغرب الفيوم والصالحية والسلام غرب والإسماعيلية وغرب سيناء ودمياط.



وقال وزير الري، بحسب بيان صحفي الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام ببناء ورفع قدرات العاملين بإدارات الري بالمحافظات وتدريب المهندسين على قياس الزمامات الفعلية للأراضي الزراعية.



وكان الدكتور سويلم قد تلقى تقريرا من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري حول الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمي.



وافتتح مركز التدريب الإقليمي بالتعاون مع "جمعية سيدات أعمال المستقبل" و"جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر"، وبمقر بفرع مركز التدريب الإقليمي بكفر الشيخ، أولى دورات برامج التدريب الخاصة بمشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بمركز مطوبس في قرى "حياة كريمة" تحت عنوان "تنمية المهارات الحياتية" لـ٥٠ شابا وشابة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، وجاري الترتيب لعقد دورات تدريبية مماثلة في مختلف مراكز "حياة كريمة"، ويهدف هذا البرنامج التدريبي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب ومنحهم الفرصة للتدريب وإكسابهم المهارات لإدارة مشروعاتهم بطريقة أفضل.



كما نظم مركز التدريب الإقليمي - فرع الزقازيق وعلى مدار يومين وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك بديوان عام الوزارة والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار - دورة التدريبية بعنوان (تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة) بمشاركة ٦١ من مهندسي الري والصرف والميكانيكا ومسئولي القسم الإداري بالهندسات، حيث ناقشت الدورة عدة موضوعات منها أملاك وزارة الري ومقابل الانتفاع والعهد بالإشراف والتخصيص والتقنين للأملاك والمزادات، بالإضافة إلى الحجز الإداري وتحصيل الإيرادات.



وفي إطار البروتوكول الموقع بين مركز التدريب ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لتنفيذ العديد من البرامج، نظم مركز التدريب بالتعاون مع منظمة الفاو البرنامج التدريبي "تشغيل وصيانة الصوب الزراعية"، خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٠ مهندسا زراعيا من العاملين بوزارة الزراعة، وتناول البرنامج عددا من الموضوعات عن المحميات الزراعية والاستزراع السمكي وزيارة ميدانية لأحد المزارع للاطلاع على أحدث أنظمة الصوب الزراعية والزراعة الذكية، وقام بالتدريب نخبة من خبراء منظمة الفاو ومركز البحوث الزراعية.



وبحسب البيان: تم أيضا بالتعاون مع "الفاو" تنظيم البرنامج التدريبي "تخطيط وتصميم نظم الري الحديث" بمشاركة ١٧ متدربا من وزارتي الري والزراعة خلال الفترة من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ وحتى ٤ يناير ٢٠٢٤ ضمن الأنشطة التدريبية للمشروع الياباني "تحسين الإنتاجية الزراعية من وحدة المياه" ، والذي تضمن زيارة ميدانية لإحدى مزارع الشركات الرائدة في الإنتاج الزراعي المتميز عالى الجودة المخصص للتصدير للتعرف على أنظمة الري الحديثة عبر الحاسب الآلي وتطبيقات الهواتف المحمولة ، وطرق التسميد ، وطرق تحلية المياه من الآبار الجوفية ، والأنواع المختلفة للزراعات والمحاصيل ، بالإضافة لزيارة لإحدى المزارع النموذجية التي تعمل بنظم الري والتسميد الذكي، وقام بالتدريب نخبة من خبراء وزارة الموارد المائية والري وأساتذة من جامعة القاهرة ، ومركز البحوث الزراعية ، ومركز بحوث الصحراء، وشركات القطاع الخاص لنظم الري الذكي.



ويتمتع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية بإمكانيات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالي ٦ آلاف متدرب مصري و٢٠٠ من المتدربين العرب والأفارقة سنويا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة.