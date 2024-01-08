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الرئيس السيسي يستقبل أمين عام جامعة الدول العربية

02:40 م الإثنين 08 يناير 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

وبحسب بيان، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية، وهو ما ثمنه الرئيس.

وأكد الرئيس الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية، إيماناً بدورها المحوري في العمل العربي المشترك، والحفاظ على وحدة الصف العربي، في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

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