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BBC

فلكيًا.. السبت أول أيام شهر رجب 1445 هجرية

02:10 م الإثنين 08 يناير 2024

رؤية الهلال

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كتب - عمر كامل:

انتهى معهد الفلك من مراجعة الحسابات الفلكية لشهر رجب لعام 1445 والتى يقوم بها معمل أبحاث الشمس وسيولد الشهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الخميس 29 من جمادي الآخرة 1445هـ 11 يناير يوم الرؤية وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 2– 9 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 1- 17 دقيقة، وبذلك يكون يوم الجمعة 12/1/2024 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445، وتكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكياً يوم السبت 13/1/2024م.

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال:

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رؤية الهلال شهر رجب 1445 هجرية معهد الفلك

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