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BBC

واجب في هذه الحالة.. الإفتاء تكشف حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة

12:07 م الإثنين 08 يناير 2024

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم رد السلام بالإشارة أثناء أداء الصلاة، بناء على سؤال تلقته من أحد متابعيها.

وأكدت دار الإفتاء في فتواها، أن الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.

دار الإفتاء المصرية السلام الصلاة الإشارة

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