نشرة منتصف الليل| تطورات خطة تخفيف الأحمال.. وإجراءات لزيادة عدد المعلمين المعينين

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إعلان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطورات خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعات الماضية على النحو التالي:

متحدث الوزراء يكشف تطورات خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطورات خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى أنه مازالت هناك بعض العوامل التي تمثل ضغط على شبكة الكهرباء، وهناك معدلات استهلاك كبيرة، وارتفاع في التكلفة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك حاجة لترشيد الإنفاق في الفترة الحالية وهو ما يدفع إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال، ولكن الدولة تبذل كل الجهد لمعالجة تخفيف الأحمال.

طقس الإثنين.. الأرصاد: برودة شديدة ليلا وشبورة كثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الإثنين، حيث يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الهيئة، يوجد طقس مائل للدفئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "الطقس يكون شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء".

رئيس "الإسكان الاجتماعي": حملات للتفتيش على الوحدات المخالفة بهذه المدن

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات، لافتةً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

وأكدت عبدالحميد، وفق بيان صحفي، أن هذا يأتي في إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ تلك الوحدات، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.

الوزراء: نتخذ إجراءات لزيادة عدد المعلمين المعينين في الدولة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف تطوير التعليم وتعيين المدرسين كان محل متابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مدار الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن "مدبولي" عقد اجتماعًا مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لمناقشة كل المقترحات لزيادة عدد المعلمين.

وأكد أن الفترة المقبلة تشهد اتخاذ إجراءات لزيادة تعيين المعلمين في الدولة؛ أخذًا في الاعتبار أهمية قطاع التعليم، ودخول 750 ألف طالب سنويًا إلى المدارس، والكثافة السكانية العالية .

"تشييد رجال الأعمال" تكشف تأثيرات الشهادات البنكية الجديدة على القطاع العقاري

قال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الشهادات البنكية التي يتم طرحها حاليا بالبنوك بعائد 27 ٪ و 23.5 % لن تؤثر على حركة بيع العقارات في السوق المصري نتيجة لاقبال المصريين على تملك العقار بشكل كبير في الفترة الحالية.

وأضاف عبداللاه، أنه مع انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25% خلال الأيام القادمة سيتزايد الطلب على شراء العقار وكذلك تزايد في الطلب على شراء الذهب بعد المكاسب التي حققها هذان العنصران خلال الفترة الماضية ولا شك أن الراغبون في شراء شهادات بنكية موجودون بشكل كبير أيضا خاصة أنهم يهدفون لتحقيق عائد ثابت يوفر لهم احتياجاتك المعيشية ويحفظ أموالهم.

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