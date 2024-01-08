لجذب السياحة.. تعرف على خطة التطوير بالمطارات المصرية

كتب - محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني الحصاد الخاصة بمختلف القطاعات والشركات التابعة لها ومن ضمنها مشروعات التطوير داخل المطارات.

وقالت الوزارة ان المطارات شهدت مشروعات تطوير مختلفة خلال 2023 وذلك لخدمة الركاب وجذب أكبر حركة ممكنة من الطائرات.

ويستعرض "مصراوي"، خطة التطوير داخل المطارات المصرية خلال 2023.



مطار الغردقة :

- الصيانة العاجلة للموقع العام لمبني الركاب رقم (2) و توسعة الترماك.

- تم تطوير المنظومة الأمنية وشبكة البنية التحتية .

- تم تطوير منظومة مكافحة الحريق .

- تم تطوير منظومة كاميرات المراقبة والتحكم بالأبواب .

- تم إنشاء ترماك أسفلتي جديد يسع عدد (12) موقف طائرات لإستيعاب الحركة الجوية خلال إنعقاد مؤتمر المناخ .



مطار شرم الشيخ :

- تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير مبني الركاب 2 وزيادة قدرته الإستيعابية لتصبح 5 ملايين راكب سنويا لرفع كفاءة المبنى من صالات سفر ووصول دولي ومحلي وجميع أنظمة التشغيل المختلفة ، وجاري العمل بالمرحلة الثانية .

- تم الإنتهاء من أعمال توسعة الترماك والتي تضمنت إنشاء ترماك أسفلتي جديد يسع 10 مواقف طائرات لإستيعاب الحركة الجوية المتزايدة .

- إجراء الصيانة العاجلة للموقع العام لمبني الركاب رقم (1) .

- مشروع رفع كفاءة الممر الرئيسي والوصلات والترماك بالمطار حيث تم على مرحلتين

مرحلة أولى : تم رفع كفاءة الممر الرئيسي وأعمال صيانة تاكسي A والوصلات .

مرحلة ثانية : جاري إنشاء بنية تحتية جديدة متضمنة غرف تفتيش وداكت خرساني ورفع فاءة الوصلات وإنشاء نظام صرف متامل لخدمة الممر الرئيسي .

- تم إحلال وتجديد وحدات الإنارة للممرات بنظام الليد .

- تم تغطية موقف الطائرات بمنظومة كاميرات المراقبة



مطار برج العرب :

- تم الإنتهاء من أعمال المباني بمشروع أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" ، والذي يعد من أهم مشروعات قطاع الطيران المدنى فى إطار التحول للمطارات صديقة للبيئة من خلال استغلال الطاقة الشمسية والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث ، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات ؛ بمساحة إجمالية أربعة ألاف متر مسطح ليسع 4 ملايين راكب/ سنوي وإنشاء ترماك بسعة 16 موقف وإنشاء موقف سيارات يسع حوالي ألف سيارة وإنشاء جميع المباني الخدمية اللازمة ، وجاري أعمال التشطيبات وتركيب ألواح الطاقة الشمسية لإفتتاحه خلال الفترة المقبلة .

- تم توريد (5) أجهزة للكشف عن الحقائب الكبيرة و(4) أجهزة للكشف عن الحقائب الصغيرة .

- تم توريد عدد (2) جهاز للكشف عن الحقائب بالأشعة المقطعية CT بالمبنى الجديد .



مطار طابا :

- تطوير الحقل الجوى ليستوعب 40 طائرة .

- تطوير منظومة مكافحة الحريق .

تحويل مطارات (طابا – مرسي مطروح ) الدوليين إلي مطارات تعمل بأنظمة إنهاء إجراءات آليا بعدما كانت تعمل بإسلوب يدوي .

مطار الأقصر :

- تحديث البنية التحتية للمطار وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 3.5 مليون راكب / سنة.

- زيادة أعداد شاشات معلومات الطيران FIDIS) ) إلى 98 .

- تطوير المنظومة الأمنية ومنظومة السيور وتوريد أجهزة للكشف عن الحقائب كبير وصغير .

- تأمين أعلي سقف مبني الركاب والمباني الخدمية وقرية البضائع بنظام إنذار آلي، وتطوير منظومة إطفاء للمطار.

- تم توريد (5) أجهزة للكشف عن الحقائب الكبيرة و(4) أجهزة للكشف عن الحقائب الصغيرة

مطار سفنكس :

- تم الإنتهاء من أعمال تطوير المبني القائم وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار مليون و200 ألف راكب فى السنة، وتطويرالحقل الجوي .

- إنشاء سور فاصل بين الجانب الجوي وزراعات مصر.

مطار سانت كاترين:

- إنشاء صالة ركاب بسعة 900 راكب في الساعة وساحة انتظار للسيارات بسعة 100 سيارة وتطوير صالة الركاب الحالية وتحويلها لصالة كبار زوار و تطوير أنظمة المطار المتخصصة .

- تم الإنتهاء من رفع كفاءة الحقل الجوي وإنشاء مدرج جديد شرق المدرج القائم والذي سيتم تحويله لممر موازي وإنشاء ترماك جديد سعة (8) مواقف كود C وتطوير ورفع كفاءة الترماك القائم وأعمال حماية الجانب الجوي من السيول وإنشاء أسوار وأعمال بنية تحتية وجاري أعمال إنشاء طريق الخدمة الأمني بمنطقة ساحات إنتظار المعدات الأرضية .



مطار البردويل :

- تصل الطاقة الإستيعابية للمطار إلى 600 الف راكب / سنويا لخدمة المناطق الصناعية ، والزراعية في كل أرجاء سيناء خاصة محور قناة السويس.



مطار برنيس:

تصل الطاقة الإستيعابية بسعة 800 الف راكب / سنويا وذلك تحقيقا لإستراتيجية التنمية المستدامة لمحافظة البحر الأحمر.



مطار العلمين:

تصل الطاقة الإستيعابية للمطار 600 ألف راكب /سنويا وذلك لخدمة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة كمنطقة سياحية .



مطار العريش:

جاري أعمال تطوير مطار العريش والمتضمنة إنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب/ساعة ، وأعمال الحقل الجوي من إعادة إنشاء الممر الرئيسي و المساعد و إنشاء ترماك يسع عدد11 طائرة و إنشاء ترماك للطائرة الرئاسية ، وتطوير البنية التحتية.

⁃ تم توريد عدد(20) بوابة أمنية لمطار طابا – أسيوط- سوهاج- برج العرب – البردويل.

⁃ تم توريد عدد (6) أجهزة X-ray كبير وعدد (7) أجهزة X-ray صغير لكل من مطارات (أسوان- بورسعيد- مطروح- طابا).

⁃ جاري توريد وتركيب عدد (60) بوابة بيومترية بمطارات شرم والغردقة وبرج العرب وسفنكس والعلمين وسوهاج.