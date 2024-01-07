هل يحق لمصر الحصول على قروض ميسرة من بنك "البريكس"؟.. الغرفة التجارية تجيب

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بانضمام مصر للبنك الجديد للتنمية التابع لـ"البريكس"، مشددًا على أن مصر انضمت للبريكس عمليًا في الآلية الأساسية منذ العام الماضي، وانضم هذا العام للبريكس كمجموعة، موضحًا أن البريكس تختلف عن باقي التنظيمات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح "عز"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "البريكس" هو تجمع رسمي وله قمم وليس له أمانة تتولاه وتنتقل الرئاسة كل عام من دولة لأخرى وهي التي تتولي الإدارة، مؤكدًا أن "البريكس" تشكل 30% من أرضي العالم وثلث اقتصاد العالم وهو تجمع قوي، كما أنه تجاوز الدول الـ7 مع انضمام الدول الجديدة.

وتابع: الدولة المصرية ستبدأ في الاستفادة من قروض "البريكس"، منوهًا بأن البنك الجديد للتنمية ميزانيته عالية ويقدم قروض بالمليارات للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن لمصر حقها في الاستفادة من هذا الصندوق، وهي الآلية الأساسية التي تم خلقها لكي تنافس البنك الدولي، مضيفًا أن الآلية التي تعمل به صندوق النقد الدولي وهي خطط إصلاح ناشئة من الدول، بينما البنك الدولي يمول مشاريع بقروض ميسرة وفترة السماح لفوائد غير مميزة.