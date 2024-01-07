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"شديدة ومنتشرة".. المصل واللقاح يحذر المواطنين بشأن الإنفلونزا الموسمية

11:27 م الأحد 07 يناير 2024

الإنفلونزا الموسمية

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كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور أمجد حداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، أن فصل الشتاء به المدارس وتجمعات يصاحبها أمراض تنفسية وجلدية معدية، منوهًا بأنه لابد أن نأخذ مصل الأنفلونزا وله أهمية كبيرة بشكل خاص للأطفال مرضى الحساسية والسكر والحوامل وكبار السن.

وأوضح حداد، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الاحد، أن الأنفلونزا هذا الموسم شديدة ومنتشرة ولها مضاعفات خطيرة على كل الفئات والأطفال وكبار السن والحوامل.

وشدد الدكتور أمجد حداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، على أن الأنفلونزا فيروس موسمي وأهمية أخذ اللقاح مهم جدًا.

وتابع: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من سن الـ 6 أشهر، وحتى 9 سنوات هي جرعة واحدة تكفي لمن أخذ جرعات في فترة سابقة، مؤكدًا أن اللقاحات الموجودة في الصيدليات الكبرى هي نفس النوع من المصل الموجود في "المصل واللقاح".

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الإنفلونزا الموسمية المصل واللقاح أمجد حداد أمراض تنفسية

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