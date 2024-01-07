أسامة كمال: فيسبوك قطع البث المباشر عن "مساء dmc" أثناء مداخلة وائل الدحدوح

كتب- حسن مرسي:

نوه الإعلامي أسامة كمال، عن قطع البث المباشر لبرنامجه "مساء dmc" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء مداخلة الصحفي وائل الدحدوح، مشيرًا إلى أن قطع البث كان متعمدًا من فيسبوك.

علق الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، على خبر استشهاد الصحفي حمزة الابن الأكبر للإعلامي وائل الدحوح في غزة، قائلا: "هذا اليوم هو اليوم الثاني الصادم للعالم وهو صادم للصحافة والإعلام باستشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح بقطاع غزة، والذي استشهد اليوم نتيجة القصف المباشر لسيارة كان يستقلها مع زميل له داخل القطاع".

وقال أسامة كمال، إنه غير قادر على وصف الألم الذي يعاني منه وائل الدحدوح، غير قادر على تصور عدم انتفاض الأسرة الصحفية العالمية لأبناء المهنة، منوهًا بأن مقتل الصحفيين شيء مخزي ومؤلم، مضيفا: "مش قادر استوعب ونحن أمام شيء مخزي للأسرة الصحفية العالمية".

ووجه أسامة كمال، رسالة إلى وائل الدحوح مباشرة، قائلا: "شهادتك أنا حاسس بيك ومش قادر اتخيل حجم الألم اللي ممكن تكون فيه ويتجسد فيك معنى عظيم من الصبر والاحتساب وعدالة الله والقضية، ومش قادر أقولك معلش أشعر بمعاناتك وبالأمل الذي تعيشه ويتجسد فيك الصبر والاحتساب".