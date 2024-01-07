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BBC

ذكرى يوم الشهيد.. الأزهر يترحم على شهداء فلسطين ويعزي وائل الدحدوح

10:30 م الأحد 07 يناير 2024

استهداف الصحفيين في غزة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يوافق اليوم السابع من يناير ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، والذي يأتي متزامنا مع ‏استمرار العدوان الصهيوني الدموي على قطاع غزة المحاصر، ولمدة تجاوزت ٣ ‏أشهر، في ظل صمت عالمي مخجل ومحير، شجع على قتل ما يزيد على ٢٢ ألف شهيد، من بينهم ‏أكثر من ٩ آلاف طفل و٦ آلاف امرأة، إلى جانب مئات الأطباء وأفراد الطواقم ‏الطبية ورجال الإسعاف والصحفيين والموظفين الدوليين، وتسجيل عشرات الآلاف ‏من المفقودين تحت الأنقاض.‏

وأعرب الأزهر عن تعجبه من أن تحدث كل جرائم الإبادة هذه ولا تجد من يوقفها ‏وكأن كل ما يحدث في غزة لم يعد كافيًا لاستصراخ الضمير الإنساني والمطالبة ‏بوقف فوري لهذه العدوان الإرهابي الذي برهن على تجرد هذا الكيان الصهيوني من ‏كل القيم الدينية والأعراف الإنسانية والأخلاقية. ‏

وجدد الأزهر دعوته لكل شرفاء العالم للاتحاد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، والضغط بكل ما أوتوا من قوة لوضع حد لفوضى القتل والإرهاب في غزة، ‏كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسطيني والصحفي ‏الشجاع وائل الدحدوح والجماعة الصحفية في كل مكان وخصوصًا أولئك المرابطين ‏على نقل الحقيقة على أرض فلسطين، في استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، اللذين تم استهدافهما اليوم في هجوم إرهابي جبان، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمدهما وكل شهداء فلسطين الأبية ‏-شهداء الأمة العربية والإسلامية- بواسع رحمته ومغفرته، وأن يداوي جرحى أهلنا في فلسطين، وأن يكف ‏عنهم شرور عدوهم وعدونا.

شهداء غزة وائل الدحدوح الأزهر حرب غزة

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