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الوزراء: نتخذ إجراءات لزيادة عدد المعلمين المعينين في الدولة

08:40 م الأحد 07 يناير 2024

مجلس الوزراء

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كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف تطوير التعليم وتعيين المدرسين كان محل متابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مدار الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن "مدبولي" عقد اجتماعًا مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لمناقشة كل المقترحات لزيادة عدد المعلمين.

وأكد أن الفترة المقبلة تشهد اتخاذ إجراءات لزيادة تعيين المعلمين في الدولة؛ أخذًا في الاعتبار أهمية قطاع التعليم، ودخول 750 ألف طالب سنويًا إلى المدارس، والكثافة السكانية العالية .

وأوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن سابقًا عن إجراءات سارية لتعيين حوالي 30 ألف معلم، قائلًا إن ملف زيادة الأجور يتم تناوله في سياق تطوير قطاع التعليم بصفة عامة.

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مجلس الوزراء عدد المعلمين تعيين المعلمين

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