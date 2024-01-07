إعلان

BBC

خبير مصرفي: حصيلة شهادات الادخار الجديدة ستصل إلى 700 مليار جنيه

07:13 م الأحد 07 يناير 2024

شهادات الادخار الجديدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن حصيلة بنكي الأهلي ومصر من طرح شهادات الادخار الجديدة حتى الآن بلغت 20 مليار جنيه، متوقعا زيادة هذه الحصلية وأن تتجاوز الـ 700 مليار.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود عائد على شهادتين بأعلي بنسبة 1.5% و2% عن الشهادتين السابقتين ذات الفائدة 22.5% و25% لا يعني أي مبررات، موضحًا أن العملاء أكثر دراية الآن وقبولهم للمخاطر والتعامل معها بات متنوعا.

ولفت الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إلى أن بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين وذراعي البنك المركزي يعملان في تنفيذ سياسته النقدية بطرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة بسعر فائدة 23.5% يصرف العائد شهريا والثانية بسعر فائدة 27%.

وأوضح محمد عبد العال، أنه سيكون هناك تأثير إيجابي من الشهادتين مرتفعة العائد على امتصاص التضخم أي السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، مبينا أن الدولة مقبلة على تنفيذ استراتيجية اقتصادية جديدة، يتم العمل من خلالها على تحقيق مستهدفات البنك المركزي بالإضافة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم.

إقرأ أيضًا:
وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية

شهادات الادخار الجديدة الشهادات مرتفعة العائد محمد عبدالعال

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بمناسة احتفالات عيد الميلاد.. الصحة: فحص طبي وعلاج لـ 90 ألف مواطن

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* البابا تواضروس لـ"مصراوي": سنة 2024 شكلها حلو.. رقم 24 غالي زي عيار الذهب
* بعد "وي".. اتصالات مصر ترفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي
* وثيقة.. "معلومات الوزراء" يكشف التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديد
* وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية
* احذروا التلامس.. حميات إمبابة توضح طرق انتقال عدوى الجدري المائي بعد بيان التعليم