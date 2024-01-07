خبير مصرفي: حصيلة شهادات الادخار الجديدة ستصل إلى 700 مليار جنيه

كتب- حسن مرسي:

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن حصيلة بنكي الأهلي ومصر من طرح شهادات الادخار الجديدة حتى الآن بلغت 20 مليار جنيه، متوقعا زيادة هذه الحصلية وأن تتجاوز الـ 700 مليار.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود عائد على شهادتين بأعلي بنسبة 1.5% و2% عن الشهادتين السابقتين ذات الفائدة 22.5% و25% لا يعني أي مبررات، موضحًا أن العملاء أكثر دراية الآن وقبولهم للمخاطر والتعامل معها بات متنوعا.

ولفت الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إلى أن بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين وذراعي البنك المركزي يعملان في تنفيذ سياسته النقدية بطرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة بسعر فائدة 23.5% يصرف العائد شهريا والثانية بسعر فائدة 27%.

وأوضح محمد عبد العال، أنه سيكون هناك تأثير إيجابي من الشهادتين مرتفعة العائد على امتصاص التضخم أي السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، مبينا أن الدولة مقبلة على تنفيذ استراتيجية اقتصادية جديدة، يتم العمل من خلالها على تحقيق مستهدفات البنك المركزي بالإضافة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم.

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