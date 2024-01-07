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BBC

صرف 52% من مقررات تموين شهر يناير لأصحاب البطاقات

07:11 م الأحد 07 يناير 2024

ماكينة صرف التموين

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كتب- محمد سامي:
تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 52% من مقررات شهر يناير 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

على جانب آخر، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الشركات التجارية بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك.

وفي حال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك لأى منتج أو سلعة مشار إليها ضرورة بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

صرف مقررات التموين السلع التموينية الدعم صرف السلع التموينية

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