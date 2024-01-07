حدث في 8 ساعات| اكتشاف أثري في البهنسا بالمنيا.. وأسعار تذاكر واشتراكات الخط الثالث للمترو

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر بعد إعلانها من جانب وزارة النقل لتشمل جميع خطوط مترو الأنفاق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: