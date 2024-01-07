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حدث في 8 ساعات| اكتشاف أثري في البهنسا بالمنيا.. وأسعار تذاكر واشتراكات الخط الثالث للمترو

06:46 م الأحد 07 يناير 2024
حدث في 8 ساعات| اكتشاف أثري في البهنسا بالمنيا.. وأسعار تذاكر واشتراكات الخط الثالث للمترو

الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة

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كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر بعد إعلانها من جانب وزارة النقل لتشمل جميع خطوط مترو الأنفاق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مترو الخط الثالث اشتراكات المترو الطقس العقارات المنصورة الجديدة سكن مصر جنة كريم السادات

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