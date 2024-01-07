بعد 43 عاماً.. نادي المراقبة الجوية ينظم المؤتمر الفيدرالي الدولي



كتب- محمد عبيد:

فاز نادي ضباط المراقبة المراقبة الجوية المصري باستضافة وتنظيم المؤتمر الإقليمي "أفريقيا والشرق الأوسط" للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، وذلك في دورته القادمة المقرر أن يتم عقدها في أكتوبر المقبل في سابقة لم تحدث منذ 43 عاماً.

جاء ذلك بعد الموافقة بالإجماع لأعضاء الاتحاد الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، على طلب التصويت الذي قدمه نادي ضباط المراقبة المراقبة الجوية المصري، خلال المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي، والذي تم عقده في دولة نيجيريا ولمدة ثلاثة أيام في ديسمبر الماضي.

وأعرب مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة الكابتن أحمد عبدالفتاح رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، عن خالص شكره وتقديره للفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، على دعمه لنادي ضباط المراقبة الجوية لاستضافة هذا الحدث.

وقدم أيضا نادي ضباط المراقبة الجوية، الشكر للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية برئاسة الكابتن إهاب محي، على دعمه أيضا مجلس إدارة النادي لاستضافة هذا التجمع العالمي الذي يجمع المراقبين الجويين حول العالم.

وأعلن نادي ضباط المراقبة الجوية عن تشكيل لجنة تنظيمية للمؤتمر خلال الفترة القادمة ، من إنهاء التجهيزات الترتيبات الخاصة بالحدث ، وسط تضافر لجميع جهود أعضائه واللجنة التنظيمية وشركاء العمل.

يذكر انه تم استضافة المؤتمر الإقليمي (أفريقيا والشرق الأوسط) للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، أخر مرة قبل 43 عاماً ، تحديدا عام 1981، لذا يعد عودة استضافته لهذا المؤتمر في دورته القادمة 2024، إنجازا قام به مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية الحالي ويعد عودة قوية وحقيقية للمراقبة الجوية المصرية للاتحاد الفيدرالي الدولي والمشاركة الفعالة على المستوى الدولي لتتبوأ مصر مكانتها الطبيعية في الشرق الأوسط والعمق الافريقي وكذلك على المستوى العالمي في مجال المراقبة الجوية.

يأتي ذلك انطلاقا من التأكيد على دور مصر الريادي وحفاظا على مكانتها التاريخية كأقدم دولة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال الملاحة والمراقبة الجوية، والتي طالما تقدمت مصر على دول المنطقة في هذا المجال ومن ثم تعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال الطيران المدني عموما.