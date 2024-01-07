"مش ملاحق".. أول تعليق من مؤلف آخر كتاب قرأه محمد صلاح

كتب- محمد شاكر:

شارك اللاعب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يقرأ كتاب "الخروج عن النص من جديد"، للدكتور محمد طه، وذلك داخل معسكر منتخب مصر الوطني استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وفي أول تعليق له، قال "طه" في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تواصل معي العديد من الزملاء والأساتذة الإعلاميين والصحفيين بخصوص تعليقي على ستوري كابتن مصر محمد صلاح، الخاصة بكتاب (الخروج عن النص من جديد)، وطلباً لنبذة عن الكتاب. التليفون والماسنجر والواتساب مش ملاحقين مكالمات ورسائل وأسئلة، لدرجة إني مش عارف أرد.

وأضاف طه: "أنا واحد من ملايين مشجعي ومحبى كابتن مصر الاستثنائي محمد صلاح. سعدت جداَ واتشرفت إنه يقرأ أحد كتبى، وفخور إنه يشير لبعض الفقرات على ستوري صفحته.. ده شرف كبير جدا جدا لي".

وتابع: أنا حالياً أقيم وأعمل في ليفربول.. ولا تتخيلوا الناس في ليفربول وفي انجلترا كلها بيحبوا محمد صلاح قد إيه.. مش بس بيحبوا محمد صلاح.. دول بيعشقوا مصر، وبيحترموا كل مصري ويقدروه".

وواصل طه: "الكتاب ده هو أول ما صدر لي من كتب، صدر سنة 2016، بعنوان الخروج عن النص (دار تويا للنشر)، ثم صدرت منه طبعة جديدة بها عدد أكبر من الفصول عن دار الشروق سنة 2022 بعنوان (الخروج عن النص من جديد). الكتاب اسمه بيعبر عن فكرته ومحتواه".

وهذا جزء من مقدمة الكتاب: "حياتنا مليانة نصوص مُكرّرة وسيناريوهات محفوظة.. من أول نص الأب والأم.. بِتاع اسمع الكلام.. وما تعليش صوتك.. وما تقولش لأ.. وما تزعلنيش علشان تبقى شاطر.. واشرب اللبن علشان أحبك..

وبعدين نص التّفوق فى الدراسة.. بِتاع ذاكر واحفظ ولازم تطلع الأول وتجيب الدرجات النّهائية وتدخل كلية الطب وتطلع دكتور..

وبعدين نَص المجتمع.. بتاع ضِل راجل ولا ضِل حيطة، وإن فاتك المِيرى اتمرمغ فى ترابه، واللى مالوش كبير يشتريله كبير..

وبعدين النّص الوحيد اللي يحددهولك شيخ أو كاهن- مع كل الاحترام- للوصول لربنا.. مع إنّ طًرق الوصول له -سبحانه وتعالى - مًتعددة بعدد الخلق والخلائق..

ساعات كتير بنحاول نخرج عن النّص.. بطُرق مختلفة، وأساليب مُتعددة.. بس دايمًا بيكون فيه حاجة ناقصة.. مهم إننا نعرفها ونمارسها الأول.. الحاجة دى اسمها (الوعى النّفسي)..

إحنا محتاجين نعرف أكتر عن نفسنا، عن مشاعرنا، عن طُرق تفكيرنا، عن دوافع تصرفاتنا.. محتاجين نعرف عن علاقاتنا بمختلف أنواعها وأنماطها، قد إيه منها مشوّه ومُؤذي، وقد إيه منها صحيح ومُفيد.. محتاجين نعرف عن أفعالنا وردود أفعالنا اللحظية واليومية مع الآخرين، أًصلها إيه وجاية منين ورايحة فين..

في كتير من الثقافات المُتقدمة، بتلاقي رجل الشارع العادي يعرف عن علم النفس موضوعات وتفاصيل أكتر مما تتصور، علشان ده جزء مهم جدًّا من التّكوين المعرفي لأي إنسان مُتحضر ومُستنير، بِغض النّظر عن مهنته ومستواه الاجتماعي أو الاقتصادي..

مُهم جدًّا في رحلة أي حد فينا إنه يقف شوية قُدام المراية.. المراية النفسيّة.. اللي من خلالها يقدر يشوف نفسه، ويعرفها، ويتعلّم منها، علشان يخرج عن النصوص القديمة، ويبدأ يقبل نفسه، ويحبها، ويغيرها للأحسن.. وهي رحلة تستحق التّعب، والصبر، وبعض الألم..

الكتاب ده نفسه.. خروج عن النّص..

خروج عن النص المُعتاد لتقديم الكتب العلمية بشكل عام والنفسية بشكل خاص..

خروج عن نص احتكار وتخزين المعرفة النفسية في صناديق مُغلقة داخل حجرات مُظلمة وعدم الاجتهاد في توصيلها إلا بلغة صعبة ومفردات مُقعّرة، بتبعدنا في أوقات كتير عن جمال العلم وبساطته.. علشان كده الكتاب مكتوب بالعاميّة المصريّة، للتبسيط والتّيسير، وتوصيل الأفكار والمعلومات النفسيّة العميقة - والمُعقدة في بعض الأحيان - باستخدام لغة سهلة ومفردات بسيطة.

خروج عن نص الفصل الرهيب بين العلم والفن في كتير من أعمالنا الأدبيّة والعلميّة والفنيّة.. وفتح الباب على مصراعيه للخُرافات والخُزعبلات غير المبنية على أي أساس علمي.. علشان كده بعض الأفكار والمواضيع اللي بيقدمها الكتاب هايكون مدخلها أحداث أو مشاهد فنية أو درامية..

الكتاب ده هايساعدك إنك تشوف..

تشوف نفسك، بكتير من تفاصيلها وخباياها..

تشوف الآخرين، بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا..

وتشوف علاقاتك، بدرجة عالية من الدّقة والوضوح..

الكتاب ده هايساعدك إنك تتغير..

ياللا بينا.. نخرج عن النّص.. فى اتجاه النور.. فى اتجاه الحياة.."

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