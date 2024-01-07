وزير الصحة يوجه بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته

القاهرة- أ ش أ:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته؛ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالتوازي مع مجمع السويس الطبي.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمستشفى السويس العام، ضمن زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة السويس؛ لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أية تحديات أو مشكلات والعمل على حلها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار -وفقًا لبيان لوزارة اليوم الأحد - أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بمبنى الاستقبال والطواىء، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المبنى خلال الشهر الجاري.

وأكد أن الوزير تابع استمرار العيادات الخارجية في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها بمختلف التخصصات، ومدى انتظام الفرق الطبية سواء المنتدبين من المستشفى العام للعمل في المجمع الطبي أو الجهات الأخرى بالمحافظة أو المتواجدين كقوى أساسية للعمل بالمستشفى.

وأضاف أن الوزير شدد على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبي ومستشفى السويس العام؛ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذي يستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلًا.