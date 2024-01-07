محمد صلاح يقرأ له.. من هو مؤلف كتاب "الخروج عن النص"؟

كتب- محمد شاكر:

شارك اللاعب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يقرأ كتاب "الخروج عن النص من جديد"، للدكتور محمد طه، وذلك داخل معسكر منتخب مصر الوطني استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات حول الدكتور محمد طه مؤلف هذا الكتاب، الذي تربع على عرش الأعلى مبيعًا منذ طرحه بالمكتبات.

- المؤلف الدكتور محمد طه، كاتب ومفكر وأستاذ واستشاري الطب النفسي.

- من مواليد مغاغة في محافظة المنيا.

- بدأت رحلته مع الكتابة في مرحلة الثانوية العامة، وقد دأب من بعدها على تقديم الكتب التى رفض من خلالها أن يتنازل عن لغته المبسطة والمفردات الرشيقة التى تعاونه على إيصال رسالته العلمية.

- أستاذ واستشارى الطب النفسي- جامعة المنيا- مصر

– نائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسي الجمعي (2012-2016).

– زميل دولي للكلية الملكية البريطانية للأطباء النفسيين.

– عضو الجمعية الأمريكية للعلاج النفسي الجمعي.

– عضو الجمعية العالمية للعلاج النفسي الجمعي.

- يقول المؤلف عن كتابه الأول "الخروج عن النص":

مهم جدا في رحلة أي حد فينا إنه يقف قدام المراية المراية النفسية.. اللى من خلالها يقدر يشوف نفسه، ويعرفها، ويتعلم منها.. علشان يخرج عن النصوص القديمة ويبدأ يقبل نفسه ويحبها، ويغيرها للأحسن، وهي رحلة تستحق التعب، والصبر، وبعض الآلم الكتاب ده هايساعدك إنك تشوف نفسك، بكتير من تفاصيلها وخباياها.. تشوف الآخرين بطريقة جديدو ومختلفة تماماً.. وتشوف علاقاتك بدرجة عالية من الدقة والوضوح الكتاب ده هايساعدك إنك تتغير وتخرج عن النص.

- أما عن كتابه الثاني "علاقات خطرة"، فيقول:

ممكن تكون أعقد حاجة في الدنيا هى العلاقات بين البشر.. مش بس أعقد.. لا هى كمان أخطر، وطبعًا أصعب.. العلاقات بين البشر زي ما هى أحد الأسباب المهمة للسعادة والبهجة والأقبال على الحياة.. ساعات بتكون أحد أهم مصادر التعاسة والألم.. ممكن علاقة تطلعك سابع سما، وعلاقة تانية تنزلك سابع أرض.. اللي بيبوظ ويشوه ويؤذى الناس علاقة.. واللي بيصلح ويغير ويعالج الناس برضه علاقة.. في كتاب « علاقات خطرة» هانتكلم عن أنواع وأشكال كتير من العلاقات.. بدءًا من علاقتك بنفسك.. وانتهاء بعلاقتك بكل اللى تعرفهم.. الكتاب دة عنك .. وعن اللى حواليك .. وعن اللي بينكم .. الكتاب دة مش هايفارقك .. لأنه بكل بساطة هيبقى حته منك.. واحتمال تكتشف مع آخر صفحاته.. إنك شاركت في كتابته.

- وحول كتابه الثالث "بطعم الفلامنكو" فيقول:

التغيير هو أكبر تحدي ممكن يواجهك في حياتك.

والتغيير الحقيقي، بيكون معاه صعوبتين.

الصعوبة الأولى.. إنك هاتكون عامل زي الطفل المولود جديد.. بتخرج للحياة ومعاك كل المخاوف زي ما معاك كل الفرص.. بتتعرّف على نفسك وعلى الناس وكأنك بتشوفهم لأول مرة.. بتختار اختيارات جديدة.. وتمشي في سكك مختلفة.. حتى لو كانت مُوحشة.. أو مهجورة..

الصعوبة التانية..هي إن التغيير له تمن.. والتمن ده ممكن يكون غالي جدًا..

الكتاب ده عن التغيير.. عن خطواته.. وعن تمنه..

عن احتياجاتك.. ومخاوفك.. وحقوقك النفسية..

عن قراراتك اللي أخدتها زمان.. وقراراتك اللي هاتخدها دلوقت..

الكتاب ده هاينقلك بهدوء وثقة.. من مرحلة (الحبو) خارج النص..

و(المشي) فوق أشواك العلاقات الخطرة وتجاوزها..

إلى الضرب على الأرض بشكل إيقاعي متتابع ومبهر..

وكأنك راقص فلامينكو محترف..

يرقص فوق آلامه.. ويزلزل القلوب أمام عينيه..

يعلن عن نفسه في وجه العالم.. مع كل دبدبة عالية مدوّية من قدميه..

يرفع عنقه نحو السماء.. ويغرس بذور وجوده الجديد في أعماق الأرض..

جهّز قلبك وعقلك وروحك..

لتقابل نفسك..

كما لم تعرفها من قبل..

- وحول كتابه الرابع "ذكر شرقي منقرض" فيقول:

مهم جدا في فيه فرق كبير بين الرجولة والذُّكورة..

الذُّكورة هي النوع.. الرجولة هي الفِكر.. الذُّكورة هي الجنس.. الرجولة هي السلوك.. الذُّكورة هي البيولوجيا.. الرجولة هي الموقف.

هذا الكتاب ليس عن “الرجل الشرقي”، الذي سمعنا عنه وعرفناه قديمًا.. بل هو عن “الذَّكَر الشرقي” الذي تسلل إلينا مؤخرًا، وعاش بيننا بديلًا عنه.. تلك النسخة الباهتة في ألوانها، والمُشوَّهة في ملامحها. “الذُّكورية الشرقية”- بهذا الشكل وذلك السلوك- مرض صعب جدًّا.. مش بس مرض.. دي مُتلازمة مَرضية كاملة.. تبدأ من تربية الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم.. وتنتهي نهايات مأساوية مُجحِفة للجميع.

الكتاب دة هيحاول يقرب.. ويستعرض.. ويحلِّل.. ويفهم.. أعراض، وأنواع، وأسباب، ومُضاعفات “الذُّكورية الشرقية”.. ويقدم رؤى واقعية لتغيير وعلاج هذه المُتلازمة المَرضية المستعصية.

والحقيقة إن هذا التغيير.. لو ما بدأش يحصل من الآن.. فتأكدوا… إن هذا الديناصور البشري الضخم.. لو لم يُدرِك.. ويفهم.. ويتطور.. ويقوم بتفكيك.. وإعادة تركيب نفسه من جديد.. فلن يكون له أي مكان، سوى ركن بعيد مُختَفٍ، في أحد متاحف العالم، تحته لافتة صغيرة مكتوب عليها بخط غير واضح: "ذكر شرقي منقرض".

أما عن الكتاب الذي احتفى به اللاعب محمد صلاح فنقرأ: فيه ميراث بيتم توزيعه وقت الولادة... بمجرد ما حضرتك تتولد.. بتبدأ في استلام تركه ثقيلة و ممتدة من كل أجيال أسرتك، دول يسلموك مخاوفهم.. ودول يسلموك نقط ضعفهم.. ودول يسلموك نصوص حياتية معدة مسبقا..

إحنا محتاجين نقف وقفة حاسمة وجادة نراجع فيها كل ما تسلمناه.. محتاجين نخرج عن النص.. ونبدأ فى الكتابه من جديد.. بأقلامنا نحن..

في الباب الأول من هذا الكتاب، هنعرف إيه حدود النفسية..

وإيه هى نفسك الحقيقية و نفسك المزيفة.. و ليه بنكرر أحيانا نفس الغلطة .. هنتعلم عن المواقف غير المنتهية.. و المشاعر اللى بنحسها.. بس هى فى الحقيقة مش مشاعرنا..

هانكتشف أزاى ممكن نكون عايشين نصف حياة... وايه الأدوار اللى بنلعبها في سيناريوهات حياتنا.

في الباب الثاني.. هانتكلم عن الصوت الداخلى الى بيطلع من جوانا، ويفسد علينا طعم كل شئ..

هانستعرض بالأمثلة بعض القررات الى بناخدها واحنا صغيرين، واللي بتتغير معاها حياتنا للأبد..

هنتكلم عن الانتحار .. وإيه معنى إن حد يقرر ينهى حياته..

هانشوف الخوف من الهجر والوحدة ممكن يعمل إيه في أصحابه..

هانفهم اختياراتنا بتقول عننا إيه.. وهنعرف ازاي مانخليش احتياجاتنا تبهدلنا..

يالا بينا نخرج عن النص.. في اتجاه النور.. في اتجاه الحياة.

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