إعلان

BBC

البابا تواضروس لـ"مصراوي": سنة 2024 شكلها حلو.. رقم 24 غالي زي عيار الذهب

02:43 م الأحد 07 يناير 2024
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس (3)
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس (4)
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس (1)
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس (2)
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس (6)
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس (5)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الأعياد مناسبة جيدة وتظهر المحبة، متمنيًا أن يديمها الله بالخير.

وأضاف البابا، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن "السنة الجديدة ٢٠٢٤ شكلها حلو، ورقم ٢٤ غالي زي عيار الذهب، و٢٤ ساعة في اليوم، وهو رقم محبوب، وربنا يخليها سنة مليانة بالخير والأفراح ويفك كل الأزمات".

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: "وربنا يخلِّي الشعب المصري، بينعم بنعمة الاستقرار ونعمة الأمان ونعمة المحبة؛ اللي بتربط كل المصريين مع بعضهم البعض".

واحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم الأحد، بحضور العديد من المواطنين؛ حيث استقبل البابا تواضروس الثاني، العديد من المهنئين.

57b50a61-a77f-4cdf-8045-480462f7a1e3

البابا تواضروس سنة 2024 اعياد الميلاد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة.. "اقتصادية النواب" تشيد بالتوسع في الصادرات المصرية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* البابا تواضروس لـ"مصراوي": سنة 2024 شكلها حلو.. رقم 24 غالي زي عيار الذهب
* بعد "وي".. اتصالات مصر ترفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي
* وثيقة.. "معلومات الوزراء" يكشف التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديد
* وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية
* احذروا التلامس.. حميات إمبابة توضح طرق انتقال عدوى الجدري المائي بعد بيان التعليم
"جزيرة المتعة".. ما مصير جنة "جيفري إبستين" المشبوهة؟