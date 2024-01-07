البابا تواضروس لـ"مصراوي": سنة 2024 شكلها حلو.. رقم 24 غالي زي عيار الذهب

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الأعياد مناسبة جيدة وتظهر المحبة، متمنيًا أن يديمها الله بالخير.

وأضاف البابا، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن "السنة الجديدة ٢٠٢٤ شكلها حلو، ورقم ٢٤ غالي زي عيار الذهب، و٢٤ ساعة في اليوم، وهو رقم محبوب، وربنا يخليها سنة مليانة بالخير والأفراح ويفك كل الأزمات".

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: "وربنا يخلِّي الشعب المصري، بينعم بنعمة الاستقرار ونعمة الأمان ونعمة المحبة؛ اللي بتربط كل المصريين مع بعضهم البعض".

واحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم الأحد، بحضور العديد من المواطنين؛ حيث استقبل البابا تواضروس الثاني، العديد من المهنئين.