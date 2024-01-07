وزير الصحة يوجه بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالتوازي مع مجمع السويس الطبي.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى السويس العام، ضمن زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو مشكلات، والعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بمبنى الاستقبال والطواىء، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المبنى خلال الشهر الجاري.

وأكد "عبد الغفار" أن الوزير تابع استمرار العيادات الخارجية في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في مختلف التخصصات، كما تابع مدى انتظام الفرق الطبية، سواء المنتدبين من المستشفى العام للعمل في المجمع الطبي أو الجهات الأخرى بالمحافظة أو المتواجدين بشكل أساسي للعمل بالمستشفى.

وتابع أن الوزير شدد على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس العام، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذي يستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبلًا.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.