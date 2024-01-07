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BBC

سؤال برلماني للحكومة بشأن تدهور أوضاع شركة مصر للطيران

01:50 م الأحد 07 يناير 2024

مصر للطيران

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من، رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميًا وتدهور أوضاعها.

وقال "موسى" في سؤاله، إن شركة مصر للطيران تشهد ترديًا كبيرًا في أوضاعها خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع تصنيفها عالميًا وخروجها من قائمة أفضل 100 شركة بعد أن كانت تحتل في وقت سابق المركز الـ 95 وفقًا لما أعلنته شركة "سكاي تراكس" البريطانية والمعنية بتقييم ومتابعة شركات الطيران التجارية العالمية.

وأضاف محمود عصام، أن شركة مصر للطيران هي واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا، وتأسست عام 1932 وتمتد خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة، إضافة إلى 13 خطًا داخليًّا.

وتابع محمود عصام: لكن للأسف تدهورت أوضاع الشركة خاصة خلال السنوات الأخيرة، رغم محاولات الدولة لدعمها من خلال إقراضها 8 مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة، لكنها استمرت في تحقيق الخسائر التي قُدرت بحوالي 30 مليار جنيه، كما تراوحت خسائرها الشهرية ما بين 700 و800 ألف دولار أمريكي.

وطالب النائب محمود عصام، بالوقوف علي أسباب ذلك التراجع والتدهور في أوضاع شركة مصر للطيران، لاسيما أنها من الشركات المصرية العريقة وتمثل مصر عالميًا في مجال الطيران المدني.

مصر للطيران النائب محمود عصام موسى مجلس النواب حنفي جبالي وزير الطيران المدني

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