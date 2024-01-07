الاتحاد الدولي للصحفيين: ما يحدث لزملائنا في غزة استهداف متعمد

مصراوي

قال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إن ما يجري للصحفيين في غزة استهداف متعمد.

وأضاف نائب الأمين العام، أن منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يهدف لصرف العالم عما يحدث، موضحا أننا نأمل أن تكون هناك إرادة لتحويل مسار ما يجري الآن في القطاع.

وتابع، أن سكان غزة يعيشون مأساة لكن الصحفيين عانوا بشكل خاص بسبب الحرب، مشيرا إلى أن الناس الآن أصبحوا أكثر وعيا بما يرتكب من جرائم في غزة.

وقالت حركة حماس، إن استهداف الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا جريمة حرب صهيونية متعمدة لإرهاب الصحفيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائمهم.

كان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أعلن استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا نتيجة قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية.

وأضاف المكتب الإعلامي: "رحم الله الزميلين الصحفيين الدحدوح وثريا، وأسكنهما فسيح جناته، وربط الله على قلوب أحبابهما، وخالص العزاء للأسرة الصحفية الفلسطينية وللزميل الصحفي وائل الدحدوح ولذوي الشهيدين الكرام".

وأعلن المكتب الإعلامي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي: "نندد وندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وأن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية".

ودعا المكتب الإعلامي كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما ندعوهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة.