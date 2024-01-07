بالصور.. صلوات وتهاني عيد الميلاد بهولندا

كتب- إسلام لطفي:

صلى الأنبا أرساني أسقف هولندا قداس عيد الميلاد المجيد، مساء أمس، بكاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة أمستردام (مقر المطرانية).

وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وحضر للتهنئة أثناء القداس السفير المصرى بلاهاي، حاتم عبد القادر والمستشار شريف عبد العزيز نائب رئيس البعثة والمستشار ماريهام يوسف القنصل العام في السفارة المصرية بلاهاي والمستشار محمد سمير عضو البعثة الدبلوماسية.

وقرأ السفير المصري نص التهنئة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للمصريين في الخارج.

كما نقل السفير تهنئة أعضاء البعثة الدبلوماسية للجالية القبطية بهولندا.