نواب ووزراء سابقون يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد في كاتدرائية العباسية

كتب- إسلام لطفي:

قدَّم أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ ووزراء سابقون ومسؤولون، اليوم الأحد، التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان من بين المهنئين: إبراهيم فوزي وزير الصناعة السابق، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابق، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وسامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق.

وكان من بينهم أيضًا: فريد زهران المرشح الرئاسي السابق، وباسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، وأشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، وأنس الكاتبي نقيب الأشراف بالحجاز، والدكتور جلال السعيد وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، وعلي فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، وعضو مجلس النواب السابق، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق.

وكان من بين الأحزاب: "حماة الوطن" و"صوت الشعب" و"مصر القومي".