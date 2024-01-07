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فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية

11:11 ص الأحد 07 يناير 2024
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    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (1)
  • عرض 12 صورة
    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (2)
  • عرض 12 صورة
    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (5)
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    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (6)
  • عرض 12 صورة
    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (7)
  • عرض 12 صورة
    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (8)
  • عرض 12 صورة
    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (9)
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    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (10)
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    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (11)
  • عرض 12 صورة
    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية
  • عرض 12 صورة
    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (3)
  • عرض 12 صورة
    فيديو وصور.. البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية (4)
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كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المواطنين في احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، صباح اليوم الأحد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس السبت، حيث شارك العديد من المصلين.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالات الأقباط بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هنأهم بالعيد وصافح العديد من المصلين.

البابا تواضروس احتفالات عيد الميلاد كاتدرائية العباسية

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