تحذير عاجل من الهجرة للطلاب المصريين في السودان

كتب- إسلام لطفي:

حذرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، جميع الطلاب الدارسين بالسودان، من التوجه مرة أخرى إلى مناطق النزاعات حفاظا على أرواحهم.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الكثيرين من الطلاب المصريين الدارسين في السودان والذين تم إجلاؤهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية، بالعودة مرة أخرى إلى السودان بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمر في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته.

وأضافت وزارة الهجرة: لدى قيام الأطراف المتصارعة بتكثيف عملياتها العسكرية في الولايات الموجود بها الجامعات، تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من الاستغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرة أخرى.

وناشدت الوزارة، بجميع الطلاب الدارسين بالسودان، عدم التوجه مرة أخرى إلى هذه المناطق؛ حفاظًا على أرواحهم.

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