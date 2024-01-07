نشرة التوك شو.. السيسي يشارك الأقباط احتفالهم وحالة عماد الدين أديب الصحية وحصيلة شهادات الادخار

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الإتربي: أتوقع أن تجمع الشهادات الجديدة أكثر من 500 مليار جنيه

علق محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

وتوقع الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه، متخطية حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام.

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن شراء الشهادات الجديدة يتم أونلاين أو عبر فروع المولات التي تعمل أيام العطلات، مشيرًا إلى أن حصيلة اليوم الأول لبيع الشهادات بلغت 11 مليار جنيه، وحصل بنك مصر حصل حتى مساء اليوم على 6 مليارات جنيه، متوقعًا أن يستمر الاكتتاب حتى فبراير المقبل نظرا لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.

طارق شكري: العقار المخزن الحقيقي للقيمة وأتوقع ارتفاع أسعاره بنسبة 30% في 2024

توقع طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25-30% والمبيعات بنفس النسبة خلال 2024.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية "ON"، أوضح شكري، أن العقار دائما هو مخزن القيمة الحقيقي للحفاظ على المدخرات وفقا لتجارب العقود على مدار 25 سنة وهو الوعاء القادر على امتصاص الصدمات سواء السعرية أو التضخم أو متغيرات تحدث تؤثر على قيمة الجنيه وتؤدي لتراجعه.

وأضاف: "سيظل العقار ولسنوات طويلة هو المخزن الحقيقي للقيمة ولكن هذا لايمنع حسب طبيعة الإدخار أن بعض الناس تحتاج لعائد شهري أن تكون الشهادة ذات عائد 27% مناسبة لها وبالتالي المعيار يتوقف على الشريحه نفسها".

وعن توقعاته لأسعار عام 2024 والمبيعات، تابع طارق شكري: "السوق في عام 2023 تجاوز التريليون جنيها كمبيعات وهو رقم حقيقي وفعلي وهناك إقبال لأن المواطنين اقتنعوا أن التجربة الحقيقية على مدار 25 عاما أن العقار هو الأوقع في الحفاظ على قيمة الجنيه".

عمرو أديب يشارك كورال هارموني عربي بغناء "أنا دمي فلسطيني"

تفاعل الإعلامي عمرو أديب، مع كورال هارموني عربي خلال أداء أغنية أنا دمي فلسطيني، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأبناء غزة.

وشهدت حلقة برنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو أديب، استضافة كورال هارموني عربي، للاحتفال ودعم الشعب الفلسطيني، وشارك عمرو أديب، خلال أداء الكورال، وارتدى الشال الفلسطيني تعبيرًا عن تضامنه منع الفلسطينيين.

وزير الشباب يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر منتخب مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية شرف للاعبين.

وتابع صبحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدينة مصر الأولمبية بها 22 منشأ رياضي على أعلى مستوى، مضيفًا: "ندعم المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة الأمم الإفريقية 2024".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب منحت طاقة قوية للاعبين، حيث كان بين أبنائه من لاعبي المنتخب القومي لكرة القدم، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة قوية للرياضيين في كل الألعاب خلال تواجده في المدينة الأولمبية اليوم.

وأوضح أن دعم الرئيس السيسي لعناصر المنتخب يحفز اللاعبين قبل بطولة أمم إفريقيا، موضحا أن معسكر المنتخب في المدينة الأولمبية منح اللاعبين طاقة إيجابية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الإهتمام بالمواهب الرياضية، ولاعبو المنتخب أهدوا الرئيس السيسي تيشيرت بتوقيعاتهم.

الأتربي يكشف حصيلة بنك مصر من الشهادات الجديدة في يومين

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، أن بنك مصر والبنك الأهلي أصدروا شهادة ادخارية بعائد شهري 23.5% و27% عائد سنوي وعدم طرح الشهادة لمدة 3 أعوام نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير وتوقعات بانخفاضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن التضخم ارتفع في الكثير من دول العالم، ومن المتوقع أنه بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة سيكون هناك انخفاض التضخم، وهو سبب عدم إطلاق الشهادة لمدة 3 سنوات، مشددًا على أن هذه الشهادات تحقق خسائر لهم، ولكن يتم تعويض هذه الخسائر بأمور أخرى.

وتابع: "ربحية بنك مصر في تزايد وتم إطلاق الشهادة لمدة عام، والشهادات الجديدة مطلوبة من عدد كبير من المصريين، والإقبال سيزيد على شراء الشهادات بداية من يوم الأثنين"، موضحًا أن هذا العائد من الشهادات الجديد لن يتكرر مرة أخرى وهو أعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية، مفيدا بأن مبلغ 6 مليار جنيه أول أرباح الشهادات الجديدة خلال يومين رغم غلق البنوك وتتم عملية شراء الشهادات عن طريق الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي.

عاد للحياة.. معتز عبدالفتاح يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ "عماد أديب"

كشف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي عماد الدين أديب، بعد تعرضه لأزمة قلبية بدولة الإمارات.

وقال عبد الفتاح، خلال تقديم برنامج استديو العرب، اليوم السبت، أن الإعلامي عماد أديب أصيب بأزمة قلبية بالأمس، وتوقف قلبه خلالها لمدة دقيقة تقريبا، وبفضل الله والأطباء عاد للحياة مرة أخرى.

وتابع عبدالفتاح: الأزمة القلبية جاءته في أعقاب سؤال بالمنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، إذ قال خلاله لو لم أسأل هذه السؤال هتجيلي أزمة قلبية؟ وقد جاءته.

وأضاف: بعد انتهاء عماد من جلسة المنتدى كان عازم باسم يوسف على الغداء، وفور وصوله لمحل اللقاء كان يتعرق بشدة ويتنفس بصعوبة، ولأن باسم يوسف طبيب أصر على ذهاب عماد للمستشفى فورًا، وفور أن وصل للمستشفى توقف نبض قلبه، إلا أن الاطباء استطاعوا إنعاش القلب مرة أخرى.

ولفت عبدالفتاح إلى أن أصعب 7 دقائق مر بها أديب، كانت بين الإصابة بالأزمة وإجراء قسطرة قلبية وعودته للحياة مرة أخرى.

جريمة.. رئيس علمية كورونا يحذر من الحصول على "حقنة البرد"

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من الحصول على حقنة البرد واصفا إياها بالجريمة متكاملة الأركان.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ثقافة اللجوء إلى الصيدلي لطلب العلاج عند الإصابة بأعراض نزلة برد ثقافة خاطئة، موضحا أننا نواجه موجة من الفيروسات التنفسية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مصر ليس بها حالات مرضية شديدة تستدعي الدخول إلى المستشفى، موضحًا أنه لا يوجد علاج معين لعلاج الفيروس، والحالات لا تستدعي إعطاء مضاد للفيروسات لعدم خطورة الحالة.

وأضاف: الوقاية خير من العلاج، وارتداء الكمامة نوع من الوقاية خاصة في الأماكن المغلقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بروتوكول علاج لكل الحالات، وإنما كل حالة يكون لها بروتوكول خاص بها، والمضادات الحيوية لا توصف للمريض إلا في حالات معينة