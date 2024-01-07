أقراص مخدرة ومحمول.. تعرف على محاولات التهريب بمطار القاهرة آخر 48 ساعة



كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 4 محاولات تهريب خلال 48 ساعة ماضية في مبنى الركاب رقم ١ المعروف بالمطار القديم، شملت مفاتيح سيارات ورخص وأقراص مخدرة ومحمول وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع المهربين.

المحضر الاول رقم ٨٤ لراكب أفريقي قادم من الشارقة على طائرة العربية حاول تهريب ٣٠ تليفون محمول ماركة iPhone 14، اشتبه نميري عبدالرحمن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبنى الركاب رقم ١ في وجود جاكيت تركه الراكب على عربة الحقائب وبمناظرته وجد أسفله حقيبة يد صغيرة، وبتفتيشهما عثر على تليفونين في الجاكيت و١٣ تليفون داخل حقيبة اليد، وذلك بواسطة أحمد ياسين مأمور الجمرك.

قام مدير الحركة المشرف بتكليف محمد علاء الدين مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا في وجوده مما أسفر عن ضبط ١٥ تليفوناً آخرين داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه اسفل جلبابه، شارك في الضبط روفيدة أحمد مأمور الجمرك على جهاز الفحص بالأشعة.

المحضر الثاني رقم ٨٥ لراكب آسيوي بحوزته ألف شاشة تليفون محمول تم الضبط بواسطة كل من محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية ومصطفى ياسين مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة محمود رمضان عريضة ومحمود سعد الدين رئيس القسم.

والمحضر الثالث رقم ٨٦ لراكب مصري قادم من بيرجامو في ايطاليا علي طائرة العربية بحوزته ٣٠ شريط بإجمالي ٢٥٩ قرصاً و٣ زجاجات بهم عقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة ماجد أسامة مأمور الجمرك تحت إشراف ميلاد رسمي مدير الحركة.

والمحضر الرابع لراكب عربي إفريقي بحوزته ٥٦٢ رخصة سيارة خاصة بالدولة التي يحمل جنسيتها، و٣٢ مفتاح سيارة باسماء مختلفة، و٣٥٠ ملف سيارة، و ٥ لوحات معدنية، و٦ دفاتر شيكات، وتم تسليمه للنيابة، قام بالضبط كل من محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية ومصطفي ياسين في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد شعبان مأمور الجمرك ومحمود سعد الدين تحت إشراف محمد عبداللطيف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١.

أمر هاشم مصطفى مدير الإدارة وإبراهيم حسن طلحه نائب المدير بتحرير المحاضر، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.