لماذا قرر بنك مصر طرح شهادات الـ27% لمدة عام؟.. رئيس البنك يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء شهادة الـ 27%، موضحًا أن الشهادة مدتها عام وسعر فائدة يصل إلى 23.5% ويصرف شهريًا، أو 27% ويصرف سنويًا.

وأشار الأتربي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، مع الإعلامي سيد علي، إلى أنه تقرر أن تكون مدة شهادة الـ 27% عام أملا في تراجع نسبة التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية، منوها بأنه لم يتحدد بعد موعد غلق الاكتتاب على الشهادة الجديدة.

وأكد الأتربي، أن كل ودائع المصريين في البنوك المصرية في أمان، معلقا: "مفيش عميل حط فلوسه وخسرها في تاريخ البنوك المصرية".

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