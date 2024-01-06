الأتربي يكشف حصيلة بنك مصر من الشهادات الجديدة في يومين

كتب- حسن مرسي:

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، أن بنك مصر والبنك الأهلي أصدروا شهادة ادخارية بعائد شهري 23.5% و27% عائد سنوي وعدم طرح الشهادة لمدة 3 أعوام نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير وتوقعات بانخفاضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن التضخم ارتفع في الكثير من دول العالم، ومن المتوقع أنه بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة سيكون هناك انخفاض التضخم، وهو سبب عدم إطلاق الشهادة لمدة 3 سنوات، مشددًا على أن هذه الشهادات تحقق خسائر لهم، ولكن يتم تعويض هذه الخسائر بأمور أخرى.

وتابع: "ربحية بنك مصر في تزايد وتم إطلاق الشهادة لمدة عام، والشهادات الجديدة مطلوبة من عدد كبير من المصريين، والإقبال سيزيد على شراء الشهادات بداية من يوم الأثنين"، موضحًا أن هذا العائد من الشهادات الجديد لن يتكرر مرة أخرى وهو أعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية، مفيدا بأن مبلغ 6 مليار جنيه أول أرباح الشهادات الجديدة خلال يومين رغم غلق البنوك وتتم عملية شراء الشهادات عن طريق الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي.