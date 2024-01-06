دار الإفتاء تحسم الجدل: هل كشف قدم المرأة يبطل الصلاة؟

كتب- محمد شاكر:

أجابت دار الإفتاء المصرية في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استفسار يشغل الكثير من النساء، وهو: هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟

وقالت دار الإفتاء: على المرأة أثناء الصلاة أن تكون ملتزمة بتغطية كامل جسدها ما عَدَا الوجه والكفين.

وأضاف المنشور: من كانت بحيث يتسبب لها تغطية القدم في شيء من الحرج أو عدم الملاءمة لظروف الحياة، فَلْتُقلِّد من أجاز كشف القدمين من الفقهاء وصلاتها صحيحة، ولا شيء عليها.