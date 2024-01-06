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BBC

دار الإفتاء تحسم الجدل: هل كشف قدم المرأة يبطل الصلاة؟

11:06 م السبت 06 يناير 2024

هل كشف قدم المرأة يبطل الصلاة؟

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كتب- محمد شاكر:
أجابت دار الإفتاء المصرية في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استفسار يشغل الكثير من النساء، وهو: هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟

وقالت دار الإفتاء: على المرأة أثناء الصلاة أن تكون ملتزمة بتغطية كامل جسدها ما عَدَا الوجه والكفين.

وأضاف المنشور: من كانت بحيث يتسبب لها تغطية القدم في شيء من الحرج أو عدم الملاءمة لظروف الحياة، فَلْتُقلِّد من أجاز كشف القدمين من الفقهاء وصلاتها صحيحة، ولا شيء عليها.

صلاة المرأة كشف القدم دار الإفتاء

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