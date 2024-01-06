ناقد رياضي: لاعبو منتخب مصر وعدوا الرئيس باللقب الإفريقي

كتب- حسن مرسي:

علق الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وقال الخطيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "العاصمة الإدارية أصبحت واقعا حقيقيا وتم إنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية".

وأضاف الخطيب: "نواكب العالم في البنية التحتية للملاعب وهذا ما نراه في مدينة مصر للألعاب الأولمبية، وقد وعد لاعبوا منتخب مصر الرئيس السيسي ببذل الجهد من أجل تحقيق بطولة أمم أفريقيا".

وأكمل الناقد الرياضي إيهاب الخطيب: "عيون لاعبي منتخب مصر كانت بتلمع أثناء حديثهم مع الرئيس السيسي، وشعروا بالفخر بزيارة الرئيس السيسي لهم في معسكرهم قبيل المشاركة في الحدث القاري الأهم".

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