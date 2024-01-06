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BBC

تمتد 5 أيام.. مدير مستشفى حميات إمبابة يوضح أعراض وعلاج نزلات برد الشتاء العادية

10:07 م السبت 06 يناير 2024

نزلات البرد

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كتب- عمر كامل:
قال الدكتور ماهر الجارحي، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن أنواع النزلات الفيروسية المنتشرة في فصل الشتاء متعددة، ومنها نزلة البرد العادية والتي يصاحبها أعراض زكام ورشح وصداع وتكسير.

وأضاف الجارحي خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن نزلة البرد السابق ذكرها عادلة وتظل مع المريض بحد أقصى 5 أو 6 أيام.

وأشار مدير مستشفى حميات إمبابة إلى أن علاج نزلة البرد العادية يتضمن الحرص على تناول السوائل الدافئة وخوافض الحرارة ومضادات الاحتقان للزور.

ماهر الجارحي نزلات البرد برد الشتاء الزكام

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