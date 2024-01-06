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انتصار السيسي تهنئ المصريين باحتفالات عيد الميلاد المجيد

08:58 م السبت 06 يناير 2024

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

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كتب- إسلام لطفي:
تقدَّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكتبت منشورًا عبر صفحته الرسيمية على "فيسبوك" نص على: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.

وقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

انتصار السيسي عيد الميلاد تهنئة الأقباط

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