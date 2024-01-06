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BBC

بالفيديو.. السيسي: نسعى لوقف إطلاق النار بغزة أولًا ثم نبحث حلًا للقضية

08:40 م السبت 06 يناير 2024

الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

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كتب- إسلام لطفي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لها موقف جيد تجاه ما يحدث في غزة، مضيفًا: نسعى أن يكون فيه وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات عشان نخفف عن أشقائنا وأهلنا في غزة ثم بعد كده يكون فيه حل للقضية اللي بتتجدد كل كام سنة وتؤلمنا كلنا.

وقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

وقال خلال كلمة ألقاها في الكاتدرائية: نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يجعل 2024 نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله.

وأضاف: منذ 2020 والظروف صعبة والأزمات ونتمنى الأزمة الكبيرة التي نعيشها الآن في المنطقة أن تنتهي.

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