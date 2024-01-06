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هبطت في أثينا.. طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بني غازي تغير مسارها

06:40 م السبت 06 يناير 2024

مصر للطيران

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كتب - محمد عبيد:
أعلنت شركه مصر للطيران، أن رحلتها رقم MS829 بطائرة من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بنينا الدولي ببنى غازي بدولة ليبيا وعلى متنها 111 راكباً ، قامت بتغيير مسارها وهبطت بمطار أثينا الدولي في اليونان ، وذلك لسوء الأحوال الجوية بمطار بنينا الدولى وانعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في المطار.

وقالت الشركة في بيان لها تم تغيير مسار الرحلة إلي المطار البديل المخطط وهو مطار أثينا الدولي بسبب انعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في المطار.

مصر للطيران تغيير مسار رحلة اليونان بني غازي

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