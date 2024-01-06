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وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بالحي الثالث في مدينة بدر في زيارة مفاجئة

05:53 م السبت 06 يناير 2024
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    وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بالحي الثالث في مدينة بدر
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بالحي الثالث في مدينة بدر
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بالحي الثالث في مدينة بدر
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بالحي الثالث في مدينة بدر
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بالحي الثالث في مدينة بدر
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كتب- أحمد جمعة:
أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيارة غير مرتبة سلفا، لمركز صحة الأسرة بالحي الثالث التابع لمنطقة بدر الطبية بمدينة بدر، وذلك اليوم السبت، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية، للوقوف على توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على توافر الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على المركز خلال الفترة المسائية للعمل، حيث تفقد الوزير عيادات (العلاج الطبيعي، الأسنان، التطعيمات، خدمات المبادرات الرئاسية).

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تابع انتظام العاملين بالإدارة الصحية من (أطباء بشري، أطباء أسنان، صيادلة، إداريين) على مدار الأسبوع الماضي.

وأكد أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى المتواجدين داخل المركز لتلقي الخدمات الطبية، للوقوف على الإجراءات التي اتخذت معهم منذ دخولهم للحصول على الخدمة الطبية، والوقت المستغرق في ذلك.

وقال "عبدالغفار"، إن الوزير شدد على استمرار تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه خلال الفترة المسائية، أسوة بالفترة الصباحية، لضمان توافر الخدمات الطبية للمترددين على مدار اليوم.

خالد عبدالغفار صحة الأسرة مدينة بدر وزير الصحة

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