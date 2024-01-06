ظهرت الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

كتب- محمد نصار:

أتاحت وزارة السياحة والآثار، الآن، نتيجة قرعة الحج السياحي لموسم 1445هـ/ 2024م، والتي أسفرت عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

ويمكن للمواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي للموسم الجديد الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، والتي يمكن الدخول عليها، اضغط هنا.

وبلغت أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم 58217 مواطنًا، 60% من الإناث و40% من الذكور.

وتقدم للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطنًا بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطنًا بنسبة 21% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطنًا بنسبة 14%.

وسيتم إجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية بداية من يوم 22 يناير الجاري، على أن تنتهي الشركات السياحية من إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.